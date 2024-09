AfD macht Hannovers Oberbürgermeister für Gewalt mitverantwortlich

Anzeige

HANNOVER. Der Vorsitzende der AfD Niedersachsen, Ansgar Schledde, hat Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) eine Mitschuld an den Ausschreitungen gegen eine Vortragsveranstaltung mit Maximilian Krah gegeben. „Was gestern passierte, erfüllt mich mit Entsetzen. Angefeuert vom grünen Bürgermeister zog ein haßerfüllter Mob durch den hannoverschen Stadtteil Ricklingen“, teilte Schledde mit. Es sei schwer vorstellbar, daß Onay nicht wußte, was seine Worte bewirken würden.

Im Vorfeld der Ausschreitungen, bei denen linksextreme Randalierer 21 Polizisten angegriffen hatten, hatte Onay geäußert: „Wir sind uns bewußt, daß es schwer zu ertragen ist, daß sich in Räumlichkeiten der Stadt, die einem friedlichen, toleranten Miteinander gewidmet sind, ein Redner wie Maximilian Krah äußert, dessen Aussagen vom Verfassungsschutz mehrfach als verfassungsfeindlich und völkisch-nationalistisch eingestuft wurden.“ Er sei froh, in der Stadt Bündnisse wie „Bunt statt braun“ zu haben, die gegen rechtsextreme Haltungen Stellung bezögen.

Der örtliche AfD-Kreisverband hatte den ehemaligen Spitzenkandidaten im EU-Wahlkampf, Maximilian Krah, eingeladen. Dagegen sammelten sich laut Polizei am Freitagnachmittag bis zu 500 Personen zu einer Gegendemonstration in Hannover. Nach dem Ende der Kundgebung versuchten 200 Personen, die Gäste der AfD am Betreten des Vortragsgebäudes zu hindern. Dabei kam es auch zu den Attacken auf die Sicherheitskräfte.

Auto von AfD-Politiker beschädigt

Rund um den Veranstaltungsort kam es der AfD zufolge auch zu Angriffen auf Besucher des Krah-Vortrags. Selbst Rollstuhlfahrerinnen seien nicht sicher gewesen. Die Gegendemonstranten „schlugen, traten und bespuckten friedliche Bürger. 21 Polizisten wurden durch Schläge und Tritte sowie Flaschen- und Steinwürfe verletzt. Unter anderem wurde das Auto des Vorsitzenden der AfD-Fraktion im nordrhein-westfälischen Landtag, Martin Vincentz, schwer beschädigt“.

Video auf X sollen zeigen, wie gewalttätige Teilnehmer der Anti-AfD-Demonstration Fahrzeuge auch von unbeteiligten Passanten angreifen und beschädigen.

++HANNOVER++ AfD Veranstaltung mit Maximilian Krah! Draußen tobt der links-grüne Antifa Mob. Die sogenannte Zivilgesellschaft. Resultat:

Autos von unbeteiligten Passanten werden zerstrümmert. Es folgen Steinwürfe!

21 verletzte Polizisten! Denkt daran! Das sind die Guten! pic.twitter.com/BSaHwmjwq9 — Theresa Finn 🇩🇪 (@Theresa_Finn_) September 21, 2024

Krah kommentierte die Vorkommnisse gegenüber der JUNGEN FREIHEIT: „Es war eine großartige Veranstaltung, großer Saal brechend voll, mit einem hellwachen und motivierten Publikum. Die Antifa hatte also zu Recht Angst, und ihr Haß verbirgt ihre Hilflosigkeit.“

Demo-Aufruf verbreitet Falschinformation zu Höcke

Auch nach dem Ende der AfD-Veranstaltung waren zahlreiche Polizisten noch im Einsatz. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren wegen Sachbeschädigung, Beleidigung, Verdacht auf Landfriedensbruch und tätliche Angriffe auf Vollstreckungsbeamte ein. Vier Personen wurden vorläufig festgenommen.

„Bunt gegen braun“ hatte zur Gegendemonstration gegen den Krah-Auftritt aufgerufen. Zu dem Bündnis gehören unter anderem SPD, Gewerkschaften und Kirchenverbände.

Im Vorfeld kursierte in den sozialen Medien ein Demo-Aufruf gegen die AfD-Veranstaltung. Darin wurde auch die Falschinformation verbreitet, Thüringens AfD-Vorsitzender Björn Höcke werde in Hannover auftreten.

Wie sieht es aus mit #Hannover-Power?!! Gerade eine Mail von der GEW bekommen, dass morgen Bernd #Höcke und #Schampusmax #Krah im Freizeitheim Ricklingen zu einem #EkelhAfD-Stammtisch eingeladen sind! 15h am FZH Ricklingen! Bitte reichlich teilen + morgen erscheinen!#fckafd pic.twitter.com/Xlah5Uhxye — Scheide Rezepa-Zabel  (@droelf_o_mat) September 19, 2024

