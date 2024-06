AfD bei Jugend-Europawahl mit großem Vorsprung auf Platz eins

Anzeige

ERFURT/DRESDEN. Die AfD hat bei der vom Deutschen Bundesjugendring veranstalteten Jugend-Europawahl in Thüringen mit großem Vorsprung den ersten Platz belegt. 46,8 Prozent der jünger als 18 Jahre alten Wähler gaben ihr ihre Stimme. Dahinter folgen die CDU mit 17,6 und die SPD mit 15,7 Prozent.

Die mit Bodo Ramelow den Ministerpräsidenten stellende Linke erhielt lediglich 2,1 Prozent. Auf die ebenfalls regierenden Grünen entfielen 1,6 Prozent, für die FDP stimmten 0,9 Prozent. Platz vier teilen sich die Familien- und Tierschutzpartei mit jeweils 3,2 Prozent.

AfD siegt in allen Ost-Ländern

Als Sieger der U18-Wahl ging die AfD auch in Mecklenburg-Vorpommern (39,7 Prozent), Brandenburg (38,3 Prozent), Sachsen-Anhalt (28,2 Prozent) und Sachsen (26,0 Prozent) hervor.

Selbst im südöstlichen Freistaat, wo sie das schwächste Ergebnis in den ostdeutschen Ländern einfuhr, erhielt die AfD mehr Zuspruch als die drei in Berlin regierenden Ampel-Parteien zusammen. Auf die Grünen entfielen 11,6, auf die SPD 9,8 und auf die FDP 2,2 Prozent. Das ergibt zusammen 23,6 Prozent. Auf dem zweiten Platz hinter der AfD landete die Linke mit 14,8 Prozent. Die CDU erreichte 11,2 Prozent und belegt damit den vierten Rang.

Bundesweit liegt die SPD vorn

Deutschlandweit zeigt sich dagegen ein anderes Ergebnis: Da schnitt die SPD mit 19,7 Prozent der Stimmen am besten ab. Gefolgt von der CDU/CSU (19,4 Prozent), den Grünen (13,8 Prozent), der AfD (13,6 Prozent) und der Linken (6,8 Prozent). Die FDP war hinter der Tierschutzpartei (4,3 Prozent) mit 4,1 Prozent die siebtbeliebteste Partei. 18,3 Prozent entfielen auf die weiteren Parteien.

In den westdeutschen Ländern ist die AfD in Niedersachsen am stärksten. Dort erhielt sie 18,0 Prozent. Der Deutsche Bundesjugendring veranstaltet die U18-Wahlen, um Jugendliche an die Demokratie heranzuführen und sie zu politischem Engagement zu motivieren. (fh)