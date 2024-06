16jähriger Libanese attackiert Mitschüler mit Messer

Anzeige

BERLIN. Im Berliner Stadtteil Neu-Hohenschönhausen hat am Dienstag ein 16jähriger Libanese einen 18jährigen Ägypter mit einem Messer attackiert. Die Tat ereignete sich kurz vor acht Uhr morgens vor der Schule „Grüner Campus Malchow“, die von beiden Beteiligten besucht wird, bestätigte ein Sprecher der JUNGEN FREIHEIT. Nach Angaben der Bild-Zeitung wurde der 16jährige inzwischen von der Schule suspendiert.

Hier der 16-jährige Schüler®🤡, der heute mit einem Messer auf dem Schulhof einem 18-Jährigen in den Kopf gestochen hat. Wie wir sehen, ist der Typ ein Migrant aus dem arabischen Raum. Also alles wie immer!#Berlin #Messermörder #Migranten #Mannheimistüberall pic.twitter.com/mLvBcgsznt — Anti-Grüne (@anti_grune) June 4, 2024

Der 18jährige Ägypter mußte mit Verletzungen am Kopf und am Arm ins Krankenhaus zur ambulanten Behandlung. Auch der 16jährige, der ihn mit dem Messer attackiert hatte, mußte wegen leichter Verletzungen an Arm und Mund behandelt werden. Ins Krankenhaus mußte er jedoch nicht. Gegen beide wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Wie ein Sprecher der Berliner Polizei gegenüber der JUNGEN FREIHEIT mitteilte, befinden sich beide Beteiligten legal in Deutschland. Wie es zu dem Streit kam, sei aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen. (st)