Grüne poltern gegen Klima-Kleber der „Letzten Generation“

BERLIN. Die Grünen haben die Aktionsformen der „Letzten Generation“ scharf verurteilt. „Mit ihrem elitären und selbstgerechten Protest bewirkt die ,Letzte Generation‘ das Gegenteil dessen, was wir in der aktuellen Lage bräuchten, nämlich eine breite Bewegung in der Gesellschaft, für konsequente Klimaschutzpolitik“, sagte die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Bundestagsfraktion, Irene Mihalic, der Nachrichtenagentur dpa.

Viele Menschen hätten es ohnehin schon schwer genug. Man dürfe sie „nicht verprellen durch Aktionen, die den ohnehin harten Alltag noch zusätzlich erschweren“, mahnte sie.

Auch „Fridays for Future“ macht Klima-Klebern Ansage

Zuvor hatte bereits „Fridays for Future“ (FFF) deutliche Kritik an den Methoden der „Letzten Generation“ geübt. „Die Klimakrise braucht gesamtgesellschaftliche Lösungen und die finden und erstreiten wir nur gemeinsam und nicht, indem wir Menschen im Alltag gegeneinander aufbringen“, sagte FFF-Sprecherin Annika Rittmann der Nachrichtenagentur dpa.

Bekannt wurden Mitglieder der „Letzten Generation“ vor allem für illegale Straßenblockaden. Die durch das mutwillig herbeigeführte Verkehrschaos entstandene Aufmerksamkeit wird dann dazu genutzt, auf die angeblich unmittelbar bevorstehende Klimakatastrophe aufmerksam zu machen. Eine Katastrophe, die die Aktionen rechtfertige.

„Letzte Generation“ beschmiert FDP-Parteizentrale

Tatenlosigkeit sieht die Gruppe vor allem bei der FDP. So brachten sie am Donnerstag ihren Unmut über die Politik der Regierungspartei abermals durch eine Protestaktion zum Ausdruck. Mitglieder der „Letzten Generation“ besetzten den Eingangsbereich der Parteizentrale, schütteten mehrere Farbeimer aus und brachten Plakate an, auf denen unter anderem zu lesen war: „FDP: Profis im Blockieren, Kleben am Verbrenner.“

Am Mittwoch hatte die Organisation zudem angekündigt, die Hauptstadt diese Woche mit zahlreichen Aktionen lahmzulegen. „Wir kommen nach Berlin, bringen die Stadt zum Stillstand, um die Regierung zum Aufbruch zu bewegen“, betonten sie. „Rasend eskaliert die Klimakrise und an so vielen Tagen bleibt nichts als dieses Gefühl der Hilflosigkeit, wenn man die Zerstörung sieht und dazu das Nichtstun unserer Regierung.“ (JF)