Radikale Klimaschützer wollen Berlin lahmlegen

BERLIN. Radikale Klimaschützer haben eine Reihe an Störaktionen in Berlin angekündigt. Um mehr Druck im Kampf gegen die globale Erwärmung zu machen, wollen sie in der Hauptstadt in den kommenden Tagen ihren Protest noch weiter verstärken und den Verkehr zum Stillstand bringen.

Heute und den Rest der Woche noch nichts vor? Wie wäre es mit #XR-Protest in #Berlin❓ Du kannst:

– dich im Camp vernetzen + informieren

– an Demonstrationen teilnehmen

– #ZivilenUngehorsam leisten

– @ExtinctionR_DE bei der Organisation unterstützenhttps://t.co/ePkfJQJAce — Tino Pfaff (@TinoPfaff) April 12, 2023

So hat die radikale Gruppe „Extinction Rebellion“ schon jetzt ein Protestcamp im Invalidenpark im Herzen der Spreemetropole errichtet. Dort soll es unter anderem Workshops, Trainings, Live-Musik, Schlafplätze und Möglichkeiten zur Vernetzung geben.

Das Leben auf unserem Planeten befindet sich in der #Krise. Unser #Klima erhitzt sich rasant. Die #Wissenschaft hat das 6. große Massenaussterben der Erdgeschichte ausgerufen. Schon jetzt erleben wir Ernteausfälle & zerstörte #Ökosysteme.#FRÜHLINGSREBELLION AB HEUTE IN BERLIN! pic.twitter.com/KeKxwFU5fO — Extinction Rebellion Berlin (@XRBerlin) April 12, 2023

Zudem kündigten sie zivilen Ungehorsam an. „Das Leben auf unserem Planeten befindet sich in der Krise. Unser Klima erhitzt sich rasant. Die Wissenschaft hat das sechste große Massenaussterben der Erdgeschichte ausgerufen. Schon jetzt erleben wir Ernteausfälle und zerstörte Ökosysteme“, begründete die Gruppe auf Twitter ihr Vorgehen, auf das sie als „Frühlings-Rebellion“ verweist.

Klima-Kleber: Werden die Stadt zum Stillstand bringen

Am Mittwoch wollen die Klima-Kleber der „Letzten Generation“ nachziehen. „Wir kommen nach Berlin, bringen die Stadt zum Stillstand, um die Regierung zum Aufbruch zu bewegen“, teilten sie mit und riefen dazu auf, sich ihnen anzuschließen. „Komm ab dem 19. April mit nach Berlin und schließe dich unserem friedlichen zivilen Widerstand gegen den zerstörerischen Kurs der Bundesregierung an. Wir lassen nicht zu, daß alles, was wir lieben, vernichtet wird.“

Komm ab dem 19. April mit nach Berlin und schließe dich unserem friedlichen zivilen Widerstand gegen den zerstörerischen Kurs der Bundesregierung

an. Wir lassen nicht zu, dass alles, was wir lieben, vernichtet wird. 🧡 Informationen & Anmeldung unter:https://t.co/chuT2L7xAE pic.twitter.com/er7piYmo42 — Letzte Generation (@AufstandLastGen) April 11, 2023

Am Samstag will die „Letzte Generation“ ein „Protesttraining“ anbieten. Dieses sei bei ihnen Voraussetzung, um bei Aktionen dabei zu sein.

„Fridays for Future“ hat die Blockaden der „Letzten Generation“ unterdessen kritisiert. „Die Klimakrise braucht gesamtgesellschaftliche Lösungen und die finden und erstreiten wir nur gemeinsam und nicht, indem wir Menschen im Alltag gegeneinander aufbringen“, sagte Sprecherin Annika Rittmann der Nachrichtenagentur dpa. Etwa in Hamburg seien bei Aktionen Pendler betroffen gewesen. Viele könnten es sich nicht leisten, dort in der Innenstadt zu leben. Die öffentlichen Verkehrsmittel seien so schlecht ausgebaut, daß sie nicht immer eine Option seien. (zit)