Mit ihrem Volksbegehren will sich die Schriftstellerin Sabine Mertens gegen die Gendersprache in Hamburg wehren Foto: picture alliance / CHROMORANGE | Christian Ohde

Widerstand gegen Gendersprache in Hamburg wächst

Der Hamburger Senat aus SPD und Grünen setzt sich offen für das Gendern an Schulen und in der Stadtverwaltung ein. Dagegen regt sich nun Widerstand. Die Schriftstellerin Sabine Mertens kündigt ein Volksbegehren gegen die Sprachpolitik der Stadt an.