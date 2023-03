Wagenknecht-Partei mit 19 Prozent Wählerpotential

Anzeige







BERLIN. Das Meinungsforschungsinstitut Kantar (ehemals Emnid) hat für eine von der Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht neugegründete Partei ein Wählerpotential von 19 Prozent gemessen.

Vor allem die AfD müßte die Konkurrenz fürchten. Denn 60 Prozent ihrer Wähler könnten sich vorstellen, zu der neuen Organisation überzulaufen. Bei Anhängern der Linkspartei, zu der Wagenknecht gehört, wären es 50 Prozent, bei FDP-Wählern 26 und bei Anhängern von CDU/CSU 16 Prozent.

Wagenknecht bei Grünen-Wählern unbeliebt

Deutlich weniger Anklang findet die streitbare Politikerin bei Rot-Grün: Nur zwölf Prozent der SPD-Wähler fänden eine Wagenknecht-Partei attraktiv. Den geringsten Zuspruch erntet sie bei den Grünen-Anhängern: Hier könnten sich ein solches Votum lediglich drei Prozent vorstellen.

Für die Erhebung im Auftrag des Focus hat Kantar am Dienstag und Mittwoch dieser Woche 1012 Menschen befragt.

Die Bundestagsabgeordnete sorgt seit Monaten in der Linken mit ihrer Haltung zum Ukraine-Krieg für Unmut. Immer wieder liebäugelt sie mit der Gründung einer eigenen Partei. Am vergangenen Sonnabend mobilisierte sie 13.000 Menschen zu einer Friedens-Demonstration in Berlin, die Kritiker als pro-russisch bezeichneten. (fh)