Sachsen-Anhalt: Ex-Stasi-Mann klammert sich an Kreistagssitz

HALDENSLEBEN. Trotz der Bitte des Kreistags Börde in Sachsen-Anhalt will der ehemalige Stasi-Mitarbeiter Guido Henke (Linkspartei) sein Mandat im Kommunalmandat nicht aufgeben. Die Überprüfung seiner Tätigkeit zur Zeit der deutschen Teilung sehe er als politisch motiviert. Am Mittwochabend hatte der Kreistag Henke mit großer Mehrheit aufgefordert, sein Mandat niederzulegen. Der Beschluß gilt allerdings als unverbindlich.