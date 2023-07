Verschleierungs-Interview der SPD geht nach hinten los

Anzeige

SCHWERIN. Die mecklenburg-vorpommersche SPD hat sich in einen Saal eingemietet, der dem Mann einer Abgeordneten gehört. Der Fraktions-Geschäftsführer Philipp da Cunha verweigerte in einem bizarren NDR-Interview Antworten zu den Kosten. Doch nun verbreitet sich das Video rasant in den sozialen Medien und lenkt die Aufmerksamkeit erst recht auf den Skandal.

Auf die Fragen des Reporters, wieviel die Saalmiete für einen „Bürgerdialog“ gekostet habe, antwortete der Regierungspolitiker zehn Mal hintereinander mit derselben Floskel, die SPD veranstalte seit 15 Jahren Bürgerdialoge und man wolle den Menschen im Land zuhören. Gleichzeitig machte er dabei massiv Schleichwerbung für den „Golchener Hof“, in dem die Veranstaltung stattfand. Der gehört dem Ehemann der SPD-Abgeordneten Christine Klingohr.

Alter Verwalter wie Panne ist das den? Das nenne ich mal um den heissen Brei reden. Platte kaputt? Platine durchgeschmort oder einfach nur Angst transparent zu sein und zugeben zu müssen, dass das Hotel dem Ehemanns von SPD Vize-Fraktionschefin Klingohr gehört @pdacu von der… pic.twitter.com/0pTnxXr4Eu — marc friedrich (@marcfriedrich7) July 12, 2023

Vetternwirtschaft bei der SPD?

Der Finanz-Experte Marc Friedrich teilte das bereits zehn Tage alte Video jetzt mit den Worten: „Platte kaputt? Platine durchgeschmort oder einfach nur Angst, transparent zu sein…?“ Seitdem geht es viral.

Die Sozialdemokraten stehen wegen der Wahl des Ortes unter dem Verdacht, Vetternwirtschaft zu betreiben und den Familienbetrieb einer Parlamentarierin mit Steuergeldern quer zu subventionierten. Da Cunha wollte offenbar davon ablenken und verweigerte jede Auskunft zu den Kosten. Er sprach in dem knapp vierminütigen Gespräch immer wieder von einem „marktüblichen Preis“.

Doch wie inzwischen feststeht, war er das nicht. Die Saalmiete betrug, wie die Fraktion nun bekanntgab, 15.000 Euro. Aus der AfD-Fraktion, nach der SPD zweitstärkste Kraft in Mecklenburg-Vorpommern, heißt es, daß sie für vergleichbare Bürgerdialoge nie mehr als 3000 Euro ausgegeben habe. (fh)