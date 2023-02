Polit-Skandal bei Eröffnung von Polizeiwache in Berlin

Anzeige







BERLIN. Die Eröffnung einer Polizeiwache am Berliner Kriminalitätsschwerpunkt Kottbusser Tor hat die linke Szene in Aufruhr und die SPD in Bedrängnis gebracht. Denn deren Innensenatorin Iris Spranger trieb hat das neue Revier voran. Während die Politikerin drinnen feierte, demonstrierten draußen Hundert gegen das Projekt – und mittendrin der Koalitionspartner von der Linkspartei.

Die Protestierer versammelten sich hinter dem Transparent „Mörder mußt du Mörder nennen“. Sie riefen immer wieder: „Ganz Berlin haßt die Polizei!“ Der Linken-Abgeordnete Ferat Koçak war mit Genossen dabei. Er brüllte der Wache entgegen: „Ihr seid keine Sicherheit!“

Polizeiwache soll Kriminalität eindämmen

Die Beamten spürten so bereits am ersten Tag, daß sie nicht die Rückendeckung des gesamten Berliner Senats haben. Das Projekt bezeichnete der 43jährige Koçak gegenüber Journalisten auch als Instrument der „Verdrängung von Armen und Abgehängten“, wie die Welt berichtet. Die örtliche CDU sieht das anders: „Wenn die Polizei nicht hierher käme, würden viele Leute wegziehen.“

Das Kottbusser Tor ist einer der gefährlichsten Orte in Berlin. Dealer verkaufen hier seit Jahren ungehindert Drogen. Immer wieder kommt es zu Messerstechereien, Vergewaltigungen, Nötigungen und Raub. Die Polizei registrierte allen auf diesem Platz 1400 Körperverletzungsdelikte in den vergangenen fünf Jahren.

Innensenatorin Spranger nannte die Beschimpfung der Polizisten als „Mörder“ eine „Unverschämtheit“. Sie bekräftigte: „Es wird in Berlin keinen rechtsfreien Raum geben. Das müssen auch alle Koalitionspartner wissen.“ (fh)