Arabischer Schüler prügelt auf deutschen Lehrer ein

BERLIN. Offenbar, um den Angriff der Hamas auf Israel zu feiern, ist ein arabischer Schüler am Montag mit einer über die Schultern gelegten Palästina-Fahne zur Schule gekommen. Laut Polizei war der 14jährige zudem mit einem Palästinensertuch vermummt.

Als ihn ein Lehrer auf dem Hof des Ernst-Abbe-Gymnasiums an der Sonnenallee in Neukölln aufforderte, das politische Symbol abzulegen, kam es zur Schlägerei. Ein bis dahin unbeteiligter 15 Jahre alter Mitschüler griff daraufhin den 61jährigen Pädagogen an.

Schüler versetzt Lehrer Kopfstoß

Laut Polizei stellte er sich vor den Lehrer, versetzte ihm einen Kopfstoß und trat ihn. Der Lehrer verteidigte sich, so die Beamten, „mit einem flachen Handschlag in Richtung dessen Kopf“. Danach habe der Jugendliche dem Lehrer in den Bauch getreten.

Die alarmierten Polizisten nahmen die Personalien aller Beteiligten für die Strafanzeigen auf. Sie ermitteln nun wegen Körperverletzung. Der RBB berichtete, die Schulleitung sei am Nachmittag zu einer Krisensitzung zusammengekommen.

Auf X verbreitete der mehrfach mit linksextremen Äußerungen aufgefallene Linken-Abgeordnete Ferat Koçak ein Video von der Prügelei, das nicht den Beginn der Auseinandersetzung zeigt. Der Politiker sprach entgegen der Polizei-Darstellung von „Gewalt durch einen Lehrer“. Er behauptete, der Jugendliche „bekommt vom Lehrer ein Schlag ins Gesischt, der Schüler wehrt sich“ (Grammatik und Orthographie Koçaks nicht korrigiert). (fh)