Israels Truppen starten Luftangriffe auf Gaza

TEL AVIV/GAZA. Die israelischen Verteidigungskräfte (IDF) haben am Montag einen flächendeckenden Luftangriff auf mehrere Stellungen der palästinensisch-islamistischen Miliz Hamas im Gazastreifen begonnen. Der Beschuß fand im Küstengebiet der Stadt Gaza statt, nahe der Al-Furqan-Moschee, berichtete das Nachrichtenportal The Times of Israel . Nach Angaben des Militärs nahmen „Dutzende“ Kampfjets daran teil.

Parallel dazu kam es zu einer Bombardierung im Süden Libanons. Zuvor hatten die IDF nach eigenen Angaben mehrere Terroristen, die von dort aus die Grenze übertreten wollten, getötet. In den sozialen Netzwerken kursierten Bilder des Angriffs. Die Terrororganisation „Islamischer Dschihad“ bekannte sich zur Grenzverletzung. Das Heimatfront-Kommando der israelischen Armee rief die Bewohner von 28 Orten in der Nähe dazu auf, bis auf Weiteres in den Luftschutzbunkern zu bleiben, da Raketenangriffe befürchtet wurden.

IDF has bombed a Hezbollah observation post on the Lebanon border pic.twitter.com/i2xKgmlKQI — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 9, 2023

Wußte Israels Premier über die Angriffspläne?