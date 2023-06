Unbekannte sabotieren bei Demo für Lina E. Privatautos von Polizisten

Anzeige

LEIPZIG. Unbekannte haben während der „Tag X“-Aktionen in Leipzig anläßlich der Verurteilung der Linksextremistin Lina E. Anschläge auf die Privatfahrzeuge von Polizisten verübt. So seien Radmuttern gelöst und Reifen aufgeschlitzt worden, berichtete das Nachrichtenportal „Tag 24“.

„Nach Dienstende stellten mehrere Kollegen Manipulationen an ihren Fahrzeugen fest – mal waren die Radmuttern gelockert, an anderen Autos die Innenflanken der Reifen angestochen oder die Luft zur Hälfte abgelassen“, schilderte einer der Beamten. Ein Polizist soll erst auf der Autobahn den Schaden an seinem Fahrzeug festgestellt haben und nur knapp einem Unfall entronnen sein.

Das Innenministerium bestätigte „Tag 24“, daß es bei den Demonstrationen Anfang Juni Sabotageakte gegeben habe. Die Sachbeschädigungen würden „aktuell geprüft“.

Polizeigewerkschaft wertet Sabotage als „versuchtes Tötungsdelikt“

Die Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft in Sachsen, Cathleen Martin, erklärte dazu: „Leider haben wir mit dem Phänomen seit Jahren zu tun, vor allem in Leipzig.“ Für sie handele es sich um „ein versuchtes Tötungsdelikt“. Jeder Polizist habe das Recht, gesund nach dem Dienst nach Hause zu kommen, betonte Martin.

Linksextreme Gruppen sind noch immer in #Leipzig unterwegs. In #Connewitz kommt es zu koordinierten Angriffen auf die Polizei. Ein Antifa-Mob hat das Revier Leipzig-Südost, Außenstelle Wiedebachpassage, mit Steinen attackiert. #TagX #le0306 https://t.co/haZkiKps0d — Dokumentation Linksextremismus (@DokumentationL) June 3, 2023

Die linksradikale Szene hatte nach der Verurteilung der sogenannten Hammerbande Ende Mai Rache geschworen und angekündigt, Vergeltungsschläge gegen den Staat zu verüben. Es kam daraufhin unter anderem in Leipzig zu schweren Ausschreitungen. (ca)