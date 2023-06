Bundesregierung verteidigt teure Visagistin für Baerbock

Anzeige

BERLIN. Die Bundesregierung hat die Kritik an der Anstellung einer Maskenbildnerin für Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) zurückgewiesen. „Es ist üblich und bekannt, daß deutsche und internationale Spitzenrepräsentanten bei Bild- und Fernsehterminen von einer Maskenbildnerin vorbereitet und/oder begleitet werden“, teilte die Bundesregierung in einer Antwort auf die Kleine Anfrage einer Parlamentariergruppe rund um den AfD-Bundestagsabgeordneten Stephan Brandner mit.

Die vom Auswärtigen Amt beschäftigte Maskenbildnerin kümmere sich bei den zahlreichen öffentlichkeitswirksamen Terminen um Make-up und Frisur der Grünen und trage damit zu einem gelungenen Auftritt der Außenministerin als Repräsentantin Deutschlands bei. Die Maskenbildnerin sei bereits für Baerbocks Amtsvorgänger tätig gewesen.

AfD: „Baerbock hätte das Geld in einen Diplomatie-Kurs investieren sollen“

Die Bundesregierung verwies in diesem Zusammenhang auf eine Auskunft, die sie Anfang des Jahres erteilt hatte. Demnach habe die Bundesaußenministerin allein im Jahr 2022 rund 136.500 Euro für die Maske bei öffentlichen Auftritten in Anspruch genommen. Ihre Visagistin hatte Baerbock auf ihren Auslandsreisen in Städte wie etwa Kiew, New York und Brüssel begleitet.

Schon damals hatte auch die AfD scharfe Kritik an der Dienstleistung für die Politikerin geäußert. „Baerbock hätte das Geld in einen Diplomatie-Kurs investieren sollen!“, monierte die AfD seinerzeit in den sozialen Medien. (fw)