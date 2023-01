So viel lassen sich Giffey und Jarasch Fotografen und Styling kosten

Anzeige







BERLIN. Umweltsenatorin Bettina Jarasch (Grüne) hat im vergangenen Jahr zehntausende Euro Steuergeld ausgegeben, um vor der Kamera ein gutes Bild abzugeben. Für „externe Dienstleistungen im Bild- und Videobereich“ bezahlte sie 70.615,57 Euro, wie ihre Behörde laut der BZ bei einer Antwort auf die Anfrage des Abgeordneten Tobias Bauschke (FDP) vorrechnete.

Auch in Sachen Make-Up ließ sich die Spitzenkandidatin der Grünen im Berliner Wahlkampf um das Bürgermeisteramt nicht lumpen. „Bei der Erstellung von Portraitfotos und im Rahmen der Erstellung von Informationsfilmen sind im Jahr 2022 Kosten für Visagist*innen in Höhe von 1.256,80 Euro entstanden“, heißt es in der Stellungnahme. Noch mehr kostete der Internetauftritt von Jaraschs Behörde. Über 70.000 Euro wurden für bezahlte Werbung in sozialen Medien fällig.

Bei Giffey sind auffällig viele PR-Stellen besetzt

Etwas bescheidener kommt die derzeit regierende Oberbürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) daher. Die Senatskanzlei von Jaraschs schärfster Wahlkampf-Konkurrentin gab im vergangenen Jahr 34.629,53 Euro für die Foto- und Filmaufnahmen externer Dienstleister aus. Allerdings verfügt die Senatskanzlei auch über erheblich mehr eigene Mitarbeiter für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Während die Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz ohnehin mit 16 Stellen im PR-Bereich reichlich ausgestattet ist – die Senatsverwaltung für Kultur kommt mit vier Stellen aus – sind es bei der Senatskanzlei sogar 31 Stellen. Diese Kosten wurden in der Antwort auf die Anfrage nicht ausgewiesen.

Erst kürzlich hatte eine parlamentarische Anfrage der AfD-Fraktion im Bundestag ergeben, was sich Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) ihr Styling kosten lassen. Der Visagist des Sozialdemokraten kostet 39.910,95 Euro im Jahr. Hinzu kommen 510.764,54 Euro für Leibfotografen. Noch teurer als für den Kanzler waren Schminke und Visagistin für Baerbock. Die 42jährige ließ ihr Äußeres im vergangenen Jahr für 136.552,50 Euro herrichten. (JF)