Polizei hält Foto von flüchtigem Vergewaltiger geheim

DARMSTADT. Die Polizei hat eine Foto-Fahndung nach einem mutmaßlichen Vergewaltiger veröffentlicht – allerdings erst elf Monate nach der Tat. Dabei hatte das Opfer den bisher unbekannten Mann kurz vor dem Verbrechen im hessischen Darmstadt mit dem Handy fotografiert.

Eine bessere Voraussetzung für eine zeitnahe Festnahme konnte es kaum geben. Trotzdem verzichteten Darmstädter Polizei und Staatsanwaltschaft bis jetzt darauf, mit dem Bild die Bevölkerung um Mithilfe zu bitten. Jetzt genehmigte ein Untersuchungsrichter die Veröffentlichung der Fotos.

Die Tat hatte sich am 24. November 2022 um 3:30 Uhr ereignet. Der dunkelhäutige Mann sprach sein damals 23 Jahre altes Opfer in der Innenstadt an. Die Frau fühlte sich offenbar gleich bedroht und machte geistesgegenwärtig mit ihrem Telefon ein Foto von dem Mann. Kurz darauf zerrte der Täter sie in den Herrngarten, vergewaltigte die Frau und flüchtete.

Polizei: Vergewaltiger könnte anders aussehen

Nun muß die Polizei einräumen, daß der Mann möglicherweise inzwischen anders aussieht: „Die Beschreibung des Tatverdächtigen bezieht sich auf das Aufnahmedatum der Bilder aus 2022, so daß mittlerweile Abweichungen zum äußeren Erscheinungsbild gegeben sein können.“

Der Vergewaltiger ist etwa 30 Jahre alt, 1,65 Meter groß und hat eine dunkle Hautfarbe. Bei der Tat trug er eine helle Jogginghose, einen grauen Mantel, eine schwarze Baseball-Kappe und hatte einen langen Vollbart. Das Polizeipräsidium Südhessen nimmt Hinweise entgegen – Tel: 06151-96 90. (fh)