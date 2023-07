Grüne als „Ökofaschisten“? CDU-Politiker liefern sich Schlagabtausch

Anzeige

BERLIN. Der CDU-Landtagsabgeordnete Sven Rosomkiewicz hat am Donnerstag für seine Bezeichnung „linksgrüne ‚Ökofaschisten‘“ für die Grünen um Entschuldigung gebeten. Er hätte stattdessen „Ökofetischisten“ sagen sollen, sagte Politiker aus Sachsen-Anhalt.

Zu meiner Wortwahl von gestern gibt es viel Unmut. Ich bedauere, dass ich mich in Anlehnung des Tweets von @polenz_r dazu hinreißen ließ, die #Gruenen als „Ökofaschisten“ (anstatt „Ökofetischisten“) zu bezeichnen. Das war falsch! Damit bin ich über das Ziel hinausgeschossen… https://t.co/Fy43eQb6P7 — Rosomkiewicz MdL (@MdL_LSA) July 6, 2023

Damit reagierte er auf einen Tweet des CDU-Politikers Ruprecht Polenz. Dieser feindete seinen Parteikollegen auf Twitter an und forderte ihn auf, sich bei den Grünen für die Bezeichnung „Ökofaschisten“ zu entschuldigen. Er kritisierte Rosomkiewicz mit den Worten: „Wie kommen Sie dazu, die Grünen so zu diffamieren“, und forderte Rosomkiewicz auf, seinen Tweet zu löschen.

Zuvor reagierte Rosomkiewicz auf einen Tweet von Polenz. Darin sagte Polenz, „die faschistische AfD“ habe in Münster bei der letzten Bundestagswahl 2021 nur 2,87 Prozent der Stimmen erhalten und bei den Landtagswahlen 2022 noch weniger. Sein Parteikollege aus Sachsen-Anhalt zweifelte daraufhin das Beispiel Münster an und kritisierte den Wahlsieg der „linksgrünen ‚Ökofaschisten‘“ in Münster mit 32,5 Prozent. Hunderte Nutzer teilten und kommentierten den Tweet.

Geht’s noch? Drehen Sie jetzt durch? Wie kommen Sie dazu, die Grünen so zu diffamieren. Da helfen auch „“ nichts. Löschen Sie Ihren Tweet und entschuldigen Sie sich. — Ruprecht Polenz 🇪🇺🇩🇪🇺🇦🪝📯(@polenz_r) July 5, 2023

Polenz unterstützt linksradikale Organisation

Polenz war 2000 einige Monate Generalsekretär der CDU, von 2005 bis 2013 Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestags und saß bis 2016 im ZDF-Fernsehrat. Zuletzt verfasste er Kolumnen für die linksradikale Migrantenorganisation „Mission Lifeline“. Der Bundestagsabgeordnete Detlef Seif (CDU) warf dem Chef der Organisation, Axel Steier, im Mai Rassismus gegen Weiße vor.

„Ich bin gespannt, wie der CDU-Landesvorsitzende auf diesen Tweet reagiert“, kommentierte laut dpa die SPD-Fraktionschefin Sachsen-Anhalt, Katja Pähle, die „linksgrüne ‚Ökofaschisten‘“-Aussage. Sie forderte CDU-Landeschef Sven Schulze am Donnerstag zu einer Reaktion auf. (ca)