Syrer festgenommen – Tote und Verletzte bei Messerattacke in Schleswig-Holstein

BROKSTEDT. Bei einer Messerattacke in einem Regionalzug in Schleswig-Holstein sind mindestens zwei Menschen getötet und mehrere verletzt worden. Ein Opfer schwebt in Lebensgefahr. Laut der Bild-Zeitung ist der mutmaßliche Angreifer Syrer. Er soll sich nach der Tat selbst mit dem Messer an den Händen verletzt haben.

„Ein Reisender hat auf der Fahrt von Kiel nach Hamburg im Regional-Express um sich gestochen und dabei mindestens fünf Personen verletzt und zwei Menschen getötet“, sagte ein Polizeisprecher dem Blatt. Die Polizei hat den Mann nach der Attacke festgenommen.

Darüber, ob sich die Tat wirklich im Zug oder aber am Bahnsteig ereignete, gibt es noch widersprüchliche Angaben. Wie RTL berichtete, soll er der Täter am Bahnsteig der Gemeinde Brokstedt auf Reisende losgegangen sein. Ein Augenzeuge berichtete Westküsten News hingegen, Passagiere seien vor dem Angreifer durch den Zug geflüchtet. Er habe Blutspuren in mehreren Waggons gesehen.

Messerattacke mutmaßlich im Regionalzug

Wie ein Augenzeuge den Kieler Nachrichten schilderte, seien drei Mädchen panisch von einem Waggon in den nächsten gestürmt und hätten von einem Mann mit einem Messer berichtet. Eine Frau sei in dem Zug zu diesem Zeitpunkt bereits verletzt gewesen.

Das Kieler Innenministerium bestätigte den Vorfall. „Es ist ganz furchtbar“, sagte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU). „Wir sind ganz erschrocken und entsetzt, daß sowas passiert ist. Für mich steht fest, dass sich die entsetzliche Tat gegen jede Menschlichkeit richtet.“

Die Strecke zwischen Brokstedt und Wirst ist nach Angaben der Deutschen Bahn aktuell wegen des Einsatzes gesperrt. Auch zwischen Hamburg, Kiel und Neumünster komme es zu Ausfällen. (zit)