Maaßen: Überwältigende Teil der Menschen in Deutschland stimmt mir zu

Anzeige







BERLIN. Angesichts des drohenden Ausschlußverfahrens gegen ihn hat der Chef der Werte-Union in der CDU, Hans Georg-Maaßen, die Parteiführung scharf angegriffen. „Die Merkelianer in der CDU wollen unter keinen Umständen, daß die CDU wieder zu einer Partei wird, die rational und nicht ideologisch agiert und nur den Interessen des deutschen Volkes dient“, schrieb der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsschutzes in einer Nachricht an die Unterstützer der JF-Petition gegen einen Parteiausschluß.

Die CDU-Spitze habe Angst, daß die Werte-Union so „einflußreich sein könnten, daß wir eine Politikwende in Deutschland durchsetzen“. Sein Auftrag sieht Maaßen er darin, „die Menschen in Deutschland zu wecken, ihnen die Augen zu öffnen und sie zu mobilisieren, damit unser Land wieder eine gute Zukunft hat“. Die Bürger im Land müßten endlich aufwachen. „Ich bin überzeugt, daß der überwältigende Teil der Menschen in Deutschland meiner und unserer Auffassung zustimmt, wenn er denn wüßte, was hier geschieht.“

Maaßen betonte, es sei eine schwierige Situation, „wenn Mainstreammedien, die politische Linke und die eigene Partei sich – wie in meinem Fall – gegen einen wenden und jemanden ohne Gründe diffamieren und zu einem Antisemiten und Staatsfeind machen“. Dies habe nur Erfolg, weil es „Desinformation, Agitation und Propaganda der Staatsmedien und anderer relevanter Massenmedien“ gebe. (ho)