Lufthansa fordert Schadensersatz von „Letzter Generation“

Anzeige

FRANKFURT AM MAIN. Die Lufthansa hat angekündigt, die „Letzte Generation“ für finanzielle Verluste in die Pflicht zu nehmen, die die Gruppe dem Konzern beschert hat. Anlaß sind die Flughafen-Blockaden der Klimakleber in Düsseldorf, Hamburg und Berlin, sagte eine Sprecherin des Unternehmens laut der Nachrichtenagentur dpa.

Wegen der Aktionen im Juli und im vergangenen November, bei denen sich die radikalen Klimaschützer an den Rollbahnen festklebten, waren etliche Flüge ausgefallen. Ziel der Klimakleber war es nach eigenen Angaben, auf Folgen für das Klima durch die Verschmutzungen im Luftverkehr hinzuweisen.

Wie hoch die geforderte Summe ist, teilte Lufthansa nicht mit. Ein Experte sagte der Rheinischen Post jedoch, der Schaden gehe sicherlich in die Millionen. Schließlich waren durch die drei Aktionen allein beim Tochterkonzern Eurowings 55 Flüge ausgefallen. (zit)