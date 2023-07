100 Euro pro Liter – Professor fordert Preisexplosion für Sprit

Eine Tankstelle in Mannheim, Jahresende 2022. Die hohen Preise für Benzin gehen einem Berliner Professor im Namen des Klimas nicht weit genug Foto: picture alliance / Daniel Kubirski | Daniel Kubirski

Sollte der Spritpreis auf bis zu 100 Euro je Liter steigen, um das Klima zu retten? Ja, meint ein Jura-Professor aus Berlin. Um die Umwelt zu schonen, übt er sich in Verzicht und bewohnt in einem Berliner Nobelviertel „nur“ ein 120 Quadratmeter großes Haus. Auch auf etwas anderes will er nicht verzichten.