Linke Migranten-Organisation bedroht Güner Balci

Anzeige







BERLIN. Die Neuköllner Integrationsbeauftragte Güner Balci, die sich seit Jahren gegen Islamismus und Integrationsverweigerer einsetzt, wird massiv von der „Migrantifa“ bedroht. Der Staatsschutz bietet der Tochter türkischer Gastarbeiter jetzt Personenschutz an. Das Video war auf Instagram veröffentlicht worden.

In der Haß-Botschaft der linksextremen Organisation, deren Name sich aus „Migranten“ und „Antifa“ zusammensetzt und die bisher auf ein meist wohlwollendes Echo in Politik und Medien gestoßen ist, heißt es an Güner Balci gerichtet: „Zurecht haben Leute wie Du Angst.“ Die „Migrantifa“ wirft ihr unter anderem vor, mit dem früheren Berliner SPD-Finanzsenator und Islam-Kritiker Thilo Sarrazin durch Neukölln spazieren gegangen zu sein.

LKA: Konkrete Bedrohungslage gegen Güner Balci

Da die Bedrohungen im Zusammenhang mit der Ankündigung für die sogenannte, seit Jahren gewalttätige „Revolutionäre 1. Mai Demonstration“ gefallen sind, geht das LKA Berlin von einer konkreten Bedrohungslage aus, berichtet der Tagesspiegel.

An Balci gerichtet, sagt eine ins Bedrohliche verfremdete Frauenstimme in dem Film: „Du bist keine von uns.“ Sie gehöre vielmehr genau wie Ahmad Mansour zu „rassistischen Gestalten“. Im weiteren Verlauf wird die 48jährige als „Erfolgsrassistin“ beschimpft, die aus ihrer „ekelhaften politischen Instrumentalisierung muslimischer Communities Kapital schlägt“. Balci hat zuvor als Journalistin und Buchautorin (u.a. „Arabboy“ und „Arabgirl“) gearbeitet. Einer ihrer Texte trug die Überschrift: „Der Islam ist eine geladene Waffe“.

Linken-Abgeordnetem gefällt Droh-Video

Von Anfang an machte die Linkspartei Front gegen die 2020 erfolgte Ernennung Balcis zur Integrationsbeauftragten des Berliner Problembezirks und bezeichnete sie als „absolute Fehlbesetzung“. Nun hat der Berliner Linken-Abgeordnete Ferat Kocak bei Instagram die Haßtirade gegen Balci gelikt und als Kommentar drei erhobene Fäuste hinterlassen.

Kocak ist in seiner Fraktion Sprecher für antifaschistische Politik, Strategien gegen Rechts und Klimapolitik. Bis Ende vergangene Woche regierte die Linkspartei mit Grünen und SPD die Hauptstadt. (fh)

Wir dokumentieren das Droh-Video hier: