„Letzte Generation“ attackiert Weihnachtsbäume

BERLIN. Die Klimaradikalen der „Letzten Generation“ haben in ganz Deutschland Weihnachtsbäume mit Farbe attackiert. „Wir haben diesen wunderschönen Weihnachtsbaum mit Farbe besprüht, weil wir mit Vollgas in eine Klimakatastrophe rasen“, sagte einer der Angreifer am Mittwoch nach einer entsprechenden Aktion in Kiel.

Dies lasse sich derzeit leicht vergessen. Schließlich „glitzere und glänze“ es in der Vorweihnachtszeit überall. „Wie können wir Weihnachtsgeschenke an Kinder verteilen, wenn wir wissen, daß deren Zukunft aus einer Katastrophe nach der anderen bestehen wird?“

CSU warnt: „Letzte Generation“ will Gesellschaftsordnung umstürzen

Jetzt sei die Zeit für Besinnlichkeit. Auch die Deutschen sollten sich fragen, ob sie sich in der Adventszeit lieber an Traditionen klammern oder eine „sichere und lebenswerte Zukunft für alle“ wollen. In Kiel hatten die Klimaradikalen eine Tanne im Stadtzentrum verunstaltet. Aber auch in Berlin, Oldenburg, Leipzig, Rostock, Nürnberg und München hatte die „Letzte Generation“ zugeschlagen.

Die bei den Übergriffen verwendete orangene Farbe ist womöglich schädlich für die attackierten Bäume. Bei ihrem Angriff auf das Brandenburger Tor sollen die Klimaradikalen laut der Berliner B.Z. auf wasserbasierte Acrylfarben zurückgegriffen haben. Manche von ihnen enthalten aus Haltbarkeitsgründen Biozide und Fungizide, die giftig für Tannen sind.

In einer ersten Reaktion äußerte CSU-Generalsekretär Martin Huber Kritik an den Attacken. „Wer immer noch nicht kapiert, daß die Letzte Generation unsere Gesellschaft und unsere Werte verachtet, dem ist nicht mehr zu helfen“, betonte der Christsoziale am Mittwoch auf X. Es ginge den Klimaradikalen nicht um Klimaschutz, sondern um den „Umsturz unserer Gesellschaftsordnung“. (fw)