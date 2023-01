Unter Böllern: Lambrecht wegen wirrer Kriegs-Rede in Kritik

BERLIN. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hat eine Silvesteransprache auf offener Straße gehalten, während ihre Worte zum Krieg von Böller-Knallerei übertönt werden. Das bringt sie nun erneut – um im Bild zu bleiben – unter massiven Beschuß ihrer Kritiker.

Das Video hatte die Politikerin, die wegen zahlreicher Fehler und Peinlichkeiten ohnehin stark kritisiert wird, auf ihrem privaten Instagram-Profil verbreitet. Darin sagt sie, „mitten in Europa tobt ein Krieg“. Offenbar um das zu untermalen, hat sie sich auf eine Kreuzung im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg gestellt, an der Anwohner Feuerwerk und Knaller zünden. Nicht alle Worte der Ministerin sind aufgrund des Lärms zu verstehen.

This is so unbearably tone-deaf. “There is war in Europe” – so I am standing in the middle of new year’s fireworks going off. Boom.

“There is war in Europe … for me this meant meeting some great people”.

Have they lost their mind in Berlin? pic.twitter.com/mkjxJwhgPx

— Ulrike Franke (@RikeFranke) January 1, 2023