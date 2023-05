Wie Kretschmer einen Koalitionsstreit um Asylbewerber auslöst

DRESDEN. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat heftigen Widerspruch seiner Koalitionspartner SPD und Grüne geerntet, nachdem er forderte, die Leistungen von Asylbewerbern in Deutschland zu kürzen.

Sein Vize-Ministerpräsident Wolfram Günther (Grüne) twitterte, jedem Menschen, der in Deutschland lebe, stehe ein „menschenwürdiges Existenzminimum“ zu. Er warf Kretschmer vor, dieses „Grundrecht“ zu verletzen. Das sei „in einem Rechtsstaat kreuzgefährlich“.

Das menschenwürdige Existenzminimum steht allen Menschen zu, die in Deutschland leben. Es ist ein #Grundrecht. Das Bundesverfassungsgericht hat dieses Grundrecht klar bestätigt. Das in Frage zu stellen, ist in einem Rechtsstaat kreuzgefährlich. 1/2

