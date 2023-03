Haftstrafe! Erste Klima-Kleber müssen in den Knast

Anzeige







HEILBRONN. Erstmals sind Anhänger der „Letzten Generation“ zu Haftstrafen verknackt worden. Das Amtsgericht Heilbronn verurteilte zwei Mitglieder der radikalen Gruppierung wegen Nötigung zu drei beziehungsweise zwei Monaten Gefängnis ohne Bewährung. Beide Angeklagten waren bereits mehrfach mit entsprechenden Straßenblockaden aufgefallen.

Drei weitere Angeklagte müssen jeweils mehrere tausend Euro Strafe zahlen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Verteidigung hatte Freispruch gefordert. Die Richterin begründete die Haftstrafen damit, daß beide Angeklagten keine Einsicht gezeigt und zudem weitere ähnliche Straftaten ankündigten hätten.

Täter zeigen sich unbeeindruckt

Auf Twitter zeigte sich einer der Verurteilten uneinsichtig: „Für mich zählt nicht das Urteil von heute, für mich zählt das Urteil der Geschichte.“ Die selbsternannten Klimaschützer blockieren seit Monaten den Verkehr in zahlreichen Städten. Zuletzt betonte ein Mitglied, Todesopfer würden einkalkuliert. In Berlin starb vermutlich bereits eine Radfahrerin, da ein Rettungswagen wegen der Klimakleber nicht rechtzeitig am Unfallort eintraf.

+++ Erste Haftstrafen für Letzte Generation +++ Zwei Menschen wurden heute in Heilbronn zu Haftstrafen ohne Bewährung verurteilt – von 3 und 2 Monaten. Daniel, einer der beiden, sagt dazu: „Für mich zählt nicht das Urteil von heute, für mich zählt das Urteil der Geschichte“ pic.twitter.com/9ayohrJ3b0 — Letzte Generation (@AufstandLastGen) March 6, 2023



