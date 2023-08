Falk Janke verliert Bürgermeisterwahl in Seelow

Anzeige

SEELOW. In der Kreisstadt Seelow in Brandenburg hat der AfD-Politiker Falk Janke am Sonntag die Bürgermeisterwahl gegen seinen parteilosen Konkurrenten Robert Nitz verloren. Nitz erreichte 68,5 Prozent der Wählerstimmen, Janke hingegen 31,5 Prozent. Die Wahlbeteiligung bei den etwa 4.400 Wahlberechtigten lag bei 67,8 Prozent. Der 60jährige Janke wäre das erste Stadtoberhaupt der AfD in einer Kreisstadt in Deutschland geworden.

Ein Wahlbündnis aus Linken, SPD, CDU und FDP hatte den mit 34 Jahren deutlich jüngeren Nitz vor der Wahl unterstützt und dafür auf eigene Kandidaten verzichtet. Im Vorfeld hatte die Neue Züricher Zeitung aus Seelow berichtet, die Wahl könne mit „fifty-fifty“ unentschieden ausgehen. Die Wahl wurde nötig, weil der zuvor amtierende Bürgermeister Jörg Schröder im April überraschend starb. Nitz als sein Stellvertreter übernahm das Amt daraufhin bis zur Neuwahl.

Aktionsbündnis mobilisierte gegen Janke

Im Wahlkampf hatte ein Aktionsbündnis gegen den AfD-Kandidaten mobilisiert und ihm Antisemitismus und Rechtsradikalität vorgeworfen. Janke dagegen streitet ab, eine derartige Gesinnung zu haben. Seine Wahlkampfthemen waren unter anderem der Erhalt des Krankenhauses sowie Probleme mit den örtlichen Asylbewerbern.

Im nächsten Jahr finden die Landtagswahlen in Brandenburg statt. Die AfD liegt derzeit in Umfragen mit 30 Prozent an der Spitze. (ca)