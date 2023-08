Falk Janke: „Mir stand eine breite Front gegenüber“

Falk Janke von der AfD Märkisch-Oderland verliert die Wahl zum Bürgermeister in Seelow, Brandenburg: Er sieht das auch als Folge von gestreuten Gerüchten über ihn Foto: picture alliance/dpa | Patrick Pleul

Am Sonntag verliert der AfD-Politiker Janke im brandenburgischen Seelow die Bürgermeisterwahl. Im Interview mit der JF berichtet er von seinen politischen Themen, welche Hindernisse man ihm im Wahlkampf in den Weg stellte und warum es in der Kommunalpolitik keine echte Brandmauer gibt.