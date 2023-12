Irakischer Terrorverdächtiger festgenommen

Anzeige

HANNOVER. Die niedersächsische Polizei hat einen 20jährigen Iraker in Helmstedt in Niedersachsen festgenommen. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, daß der in Sachsen-Anhalt wohnhafte Migrant einen Terroranschlag auf dem Weihnachtsmarkt in Hannover plante. Das „können wir derzeit nicht ausschließen“, sagte ein Sprecher des niedersächsischen Landeskriminalamts am Freitag der dpa.

Laut Informationen aus Sicherheitskreisen soll der Iraker geplant haben, Besucher des Weihnachtsmarktes mit einem Messer anzugreifen. Aktuell ermittelt die Bundesanwaltschaft wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung im Ausland. Der Tatverdächtige befindet sich erst seit vergangenem Jahr in Deutschland.

Iraker kündigte Terroranschläge an

„Er hat angekündigt, daß er Anschläge im Zusammenspiel von Großveranstaltungen in der Weihnachtszeit offensichtlich ausüben möchte, und deswegen haben wir ihn in Präventionsgewahrsam genommen“, hatte die niedersächsische Innenministerin, Daniela Behrens, bereits am Donnerstag im NRD gesagt. WDR und NDR waren während Recherchen auf den Iraker aufmerksam geworden.

Mit Blick auf den Gazakrieg versicherte Behrens, daß die Polizei auf Weihnachtsmärkten „sehr klar und robust unterwegs“ sei. „Wir haben auch weiterhin Islamisten“, betonte sie.

Vor kurzem wurden zwei Jugendliche in Nordrhein-Westfalen und Brandenburg festgenommen, die ebenfalls einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt geplant haben sollen. Beide Migranten sitzen derzeit in Untersuchungshaft. Die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf gibt an, daß sie Menschen auf einem Weihnachtsmarkt in Leverkusen mittels einer Explosion töten wollten. (sv)