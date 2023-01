Giftgasanschlag geplant? „Flüchtlinge“ in NRW festgenommen

Anzeige







CASTROP-RAUXEL. Offenbar ist Deutschland einem islamistischen Anschlag mit den hochgiftigen Stoffen Cyanid und Rizin gerade noch einmal entgangen. Ursprünglich sei der Angriff bereits für Silvester geplant gewesen. Aus unbekannten Gründen haben die Verdächtigen, so die Ermittler, von den Plänen Abstand genommen. Doch nach der gestrigen Festnahme zweier Iraner in Castrop-Rauxel, die aufgrund eines Hinweises der US-amerikanischen Bundespolizei FBI erfolgte, fehlt bisher ein entscheidender Beweis: das Gift.

Die beiden Brüder kamen 2015 im Zuge der großen Flüchtlingswelle nach Deutschland. Laut der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf sind die Asylbewerber Anhänger der Terrororganisation „Islamischer Staat“. Sie sollen sich für die geplante Tat, so der Vorwurf, die Giftstoffe besorgt haben. Rizin wird in der Kriegswaffenliste unter „Biologische Waffen“ geführt. Cyanid ist ebenfalls hochgefährlich: Bereits kleinste Mengen wirken bei Menschen tödlich.

Bisher kein Giftgas gefunden

Allerdings konnten die Ermittler bei der Wohnungsdurchsuchung keine der Substanzen finden. An der Adresse habe man „keine Kontamination“ feststellen können, heißt es von der Anklagebehörde. Unklar bleibt, ob die beiden Migranten tatsächlich bereits über das Gift verfügen und dieses möglicherweise an anderer Stelle lagern.

Die Generalstaatsanwaltschaft beantwortet auch nicht die Frage, wie konkret die mutmaßlichen Anschlagspläne fortgeschritten waren und was das Ziel gewesen sein soll. Dies alles sei noch Gegenstand der Ermittlungen. Dem 32jährigen iranischen Hauptmieter der Wohnung wird die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vorgeworfen. Inwiefern bzw. ob sein 25 Jahre alter Bruder an den möglichen Planungen für einen Giftgas-Anschlagbeteiligt ist oder nur zufällig in der Wohnung war, ist bisher nicht geklärt.

Reicht es für einen Haftbefehl?

Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) sagte: „Wir hatten einen ernst zu nehmenden Hinweis, der die Polizei dazu veranlaßt hat, noch in der Nacht zuzugreifen.“ Dieser soll laut mehrerer Medienberichte vom US-Geheimdienst gekommen sein. Die Amerikaner warnten, so heißt es, ausdrücklich vor einer „islamistischen Gefahr“.

Am Einsatz beteiligt waren auch Feuerwehrleute und Giftspezialisten – fast alle in Schutzanzügen. Um die Einsatzkräfte im biologisch-chemischen Gefahrenfall schnell unterstützen zu können, waren auch Mitarbeiter des RKI als Berater vor Ort. Auch mehrere Experten des Bundeskriminalamtes (BKA) und ein Entschärfer-Kommando seien im Einsatz gewesen, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Die Generalstaatsanwaltschaft hat Haftbefehle gegen beide Brüder beantragt. In einem ähnlichen Fall war ein Tunesier, der 2018 in Köln ebenfalls eine Rizin-Bombe bauen und mit Giftgas viele Menschen töten wollte, zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. (fh)