Fahndungserfolg: Linksextremer Budapest-Schläger in Berlin gefaßt

BERLIN. Die Polizei hat den international gesuchten linksextremistischen Gewalttäter Simeon T. in Berlin festgenommen. Dem 22jährigen wird vorgeworfen, an den brutalen Gewaltüberfällen gegen politische Gegner in Budapest beteiligt gewesen zu sein. Die linke Schlägertruppe hatte dabei im Februar neun Menschen zum Teil schwer verletzt.

German #Antifa members are suspected to be behind the brutal beating of man in Budapest, Hungary on Feb 10. The masked militants ambushed him from behind & striked him repeatedly on the head & face using weapons. He is left severely bloodied before being maced. pic.twitter.com/qxtsAHz633

— Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) February 13, 2023