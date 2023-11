Brutale Gewalt: Ungarn klagt deutsche Linksextremisten an

BUDAPEST. Die Budapester Oberstaatsanwaltschaft hat gegen zwei deutsche Linksextremisten und eine italienische Komplizin Anklage erhoben. Dem Trio, darunter das deutsche Paar, werfen die Ankläger schwere Gewalttaten vor. Sie sollen mit weiteren Komplizen im Februar sechs Menschen schwer und drei weitere leicht verletzt haben.

German #Antifa members are suspected to be behind the brutal beating of man in Budapest, Hungary on Feb 10. The masked militants ambushed him from behind & striked him repeatedly on the head & face using weapons. He is left severely bloodied before being maced. pic.twitter.com/qxtsAHz633

— Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) February 13, 2023