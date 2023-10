EU plant neue Vereinbarung gegen „Haßrede“ im Netz

Die neue Richtlinie enthält Meldemechanismen sowie strengere Auflagen zur Löschung von als illegal geltenden Inhalten. Darüber hinaus zielt sie laut Brüssel auf die „Minderung systemischer Risiken wie Manipulation und Desinformation“.

Musk unter Beschuß

Am Dienstag warf EU-Dienstleistungskommissar Thierry Breton dem Betreiber des Kurznachrichtendienstes X (ehemals Twitter), Elon Musk, ein mangelndes Vorgehen gegen Falschnachrichten vor. Aus dem Anlaß des Israel-Krieges mahnte er an, die Kommision habe „aus qualifizierten Quellen“ Berichte über potenziell illegale Inhalte, die auf X trotz Warnungen der zuständigen Behörden zirkulieren würden. Der 68jährige forderte Musk dazu auf, Maßnahmen zu ergreifen, um „Risiken für die öffentliche Sicherheit“ und den „zivilgesellschaftlichen Diskurs“, die von Desinformationen ausgehen, zu bekämpfen.

Zudem drohte er mit Sanktionen gegen den X-Chef und forderte von diesem eine „rasche, genaue und vollständige Antwort“ innerhalb von 24 Stunden auf sein Schreiben, die in einer Akte zur Einhaltung des DSA aufgenommen werde. Wochen zuvor hatte Jourová die Seite als Plattform mit „dem größten Desinformationsverhältnis“ bezeichnet.

Following the terrorist attacks by Hamas against 🇮🇱, we have indications of X/Twitter being used to disseminate illegal content & disinformation in the EU.

Urgent letter to @elonmusk on #DSA obligations ⤵️ pic.twitter.com/avMm1LHq54

— Thierry Breton (@ThierryBreton) October 10, 2023