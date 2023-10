Digital Services Act: Amazon gewinnt gegen Brüssel

LUXEMBURG. Das US-amerikanische Unternehmen Amazon hat ein Verfahren gegen das Gesetz über digitale Dienste (DSA) der Europäischen Union gewonnen. Der Internetkonzern hatte im Juli gegen die in der neuen Verordnung enthaltenen Einstufung als „sehr große Online-Plattform“ vor dem Europäischen Gerichtshof geklagt. Diese birgt zusätzliche Pflichten, beispielsweise die Errichtung einer öffentlich einsehbaren Datenbank über Werbeträger und deren Zahlungen an betroffene Unternehmen.

Amazon hatte dabei argumentiert, man stelle als Versandhändler gar nicht die Art der Online-Plattform dar, für welche die Richtlinie geschaffen wurde und daß die Firma in keinem einzelnen EU-Land der größte Einzelhändler sei. Zudem sei das Unternehmen in diskriminierender Weise zur Zielscheibe genommen worden, da die meisten Gewinne durch den Handel in Nordamerika erwirtschaftet werden und die Firma somit von der Einordnung ausnehmen.