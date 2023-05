Einbürgerungen in Deutschland steigen auf 20-Jahres-Hoch

Anzeige







WIESBADEN. Vergangenes Jahr haben so viele Menschen die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten wie seit 20 Jahren nicht mehr. „Im Jahr 2022 wurden rund 168.500 Menschen in Deutschland eingebürgert. Seit 2002 wurden innerhalb eines Jahres nicht mehr so viele Einbürgerungen registriert“, teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag mit.

Im Vergleich seien 2022 rund 37.000 Menschen mehr Menschen eingebürgert worden als noch im Jahr 2021, was einem Anstieg um 28 Prozent entspreche. „Den mit Abstand deutlichsten Anstieg gab es bei Einbürgerungen von Syrerinnen und Syrern“, kommentierten die Wissenschaftler ihre Auswertungen.

Rekordzahlen bei Neubürgern aus Syrien

Insgesamt seien vergangenes Jahr etwa 48.000 Syrer eingebürgert worden, was einem Anteil von 29 Prozent an der Gesamtzahl der 2022 vergebenen Staatsbürgerschaften bedeute. „Dies waren mehr als doppelt so viele wie 2021 (19.100) und siebenmal so viele wie 2020 (6.700)“, erläuterten die Demographen. Aber auch Ukrainer (mit im Vergleich zu 2021 rund 3.700 mehr Einbürgerungen), Iraker (mit 2.400 mehr) und Türken (mit 2.000 mehr) hätten bei der Paßvergabe zugelegt.

Die eingebürgerten Syrer seien im Schnitt fast 25 Jahre alt gewesen und zu zwei Dritteln männlich. „Vor ihrer Einbürgerung hielten sie sich im Schnitt 6,4 Jahre in Deutschland auf“, hoben die Statistiker hervor.

Frühzeitige Einbürgerungen erreichen Spitzenwert

Auch die Zahl der frühzeitig eingebürgerten Menschen wuchs im Jahr 2022 sprunghaft an. „Mit 23.100 frühzeitigen Einbürgerungen aufgrund besonderer Integrationsleistungen hat sich deren Zahl 2022 im Vergleich zum Vorjahr (12.400) fast verdoppelt und einen neuen Höchststand erreicht“, analysierten die Forscher.

Wieder machten Syrer mit fast 14.000 Einbürgerungen das Gros – 60 Prozent – der Menschen aus, die vorzeitig den deutschen Paß erhielten. Zu den Bedingungen des frühzeitigen Paßerhalts gehören beispielsweise ehrenamtliches Engagement, Leistungen beruflicher oder schulischer Natur oder gute Sprachkenntnisse.

Höchststand geht auf Migrationskrise 2015 zurück

Die Wissenschaftler des Statistischen Bundesamtes betonten, die hohe Zahl eingebürgerter Syrer stehe im Zusammenhang mit der Zuwanderung von syrischen Migranten in den Jahren von 2014 bis 2016. Diese würden immer häufiger die Voraussetzungen für eine Einbürgerung in Deutschland erfüllen.

Sie weisen allerdings auch darauf hin, es handele sich lediglich um vorläufige Zahlen. Aus Rheinland-Pfalz liege noch kein belastbares Datenmaterial vor. „Somit fehlen Einbürgerungen in einem unteren dreistelligen Bereich.“

Auch Berlin und Brandenburg melden Einbürgerungshoch

Vor Kurzem erst hatten die Bundesländer Berlin und Brandenburg Spitzenwerte bei der Einbürgerung von Syrern gemeldet. In Berlin hatten sich die Zahlen seit 2021 mehr als verdoppelt, in Brandenburg hingegen sogar fast vervierfacht.

„Nachdem die Zahl der Einbürgerungen bereits 2021 stark angestiegen ist, erreichte sie 2022 einen langjährigen Höchststand. Mehr Einbürgerungen hat es in der Hauptstadtregion zuletzt Ende der 1990er Jahre gegeben“, unterstrichen Demographen vom Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am vergangenen Mittwoch. (fw)