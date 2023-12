DGB und Mieterbund fordern milliardenschwere Bauoffensive

Baustellen – ein immer seltener werdender Anblick in Deutschland, was DGB und Mieterbund kritisieren (Symbolbild) Foto: picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann/SVEN SIMON

Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum nehme mittlerweile „demokratiegefährdende“ Züge an, warnen DGB und Mieterbund. Nur eine Bauoffensive und Milliardeninvestitionen seien jetzt noch dazu in der Lage, eine Gesellschaftskrise zu verhindern.