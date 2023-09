Aiwangers Ex-Lehrer will sich gegen Denunziationsvorwurf „wehren“

Anzeige

MALLERSDORF-PFAFFENBERG. Der ehemalige Lehrer von Hubert Aiwanger, der maßgeblich hinter der Kampagne gegen seinen Ex-Schüler stehen soll, will sich gegen den Vorwurf, ein Denunziant zu sein, wehren. Seine Frau sagte der JF auf telefonische Anfrage, eigentlich „ist alles für uns erledigt“. Gegen den gegen ihn erhobenen Vorwurf, er sei ein Denunziant, werde er sich aber „wehren“. Weite Nachfragen ließ das Paar nicht mehr zu. „Es ist erledigt, einen schönen Abend, äh, einen schönen Tag.“

Der Lehrer Franz G., der in der Vergangenheit unter anderem für die SPD zur Kommunalwahl kandidierte, gilt als Hauptbelastungszeuge gegen den Chef der Freien Wähler. Laut ehemaligen Schülern und Nachbarn soll G. bereits seit Jahren damit angeben, das als antisemitisch kritisierte Flugblatt zu besitzen.

Von langer Hand geplant

Der Mann soll die Attacke auf den Freie-Wähler-Chef seit längerer Zeit geplant haben. Mit dem Flugblatt ging er laut Zeugen mehrfach bei ehemaligen Schülern „hausieren“ und „prahlte damit“, es zu besitzen und gegen Aiwanger einsetzen zu wollen. Sechs Wochen vor der Landtagswahl schien für ihn der richtige Zeitpunkt gekommen zu sein.

Ein Mitschüler Aiwangers sagte dem Portal Apollo-News: „Der Lehrer ist mit der Geschichte aktiv hausieren gegangen. Mit dem Ziel, Aiwanger politisch zu schaden. Es war die Rede davon, ‚den braunen Sumpf trocken zu legen’. Sobald Aiwanger einen Millimeter nach rechts schwenke – so verkündete er – will er die Story veröffentlichen. Die Geschichte wurde in böser Absicht zurückgehalten, das haben die meisten Schulkameraden, mit denen ich in Kontakt bin, so empfunden.“

Ein weiterer ehemaliger Schüler berichtete Focus Online, Graf habe „mich gebeten, ihm einen Dreizeiler aufzuschreiben, in dem ich bestätige, daß Hubert Aiwanger der Verfasser des antisemitischen Flugblattes ist. Diese Aufforderung hat er mit folgenden Worten kommentiert: ‚Es wird Zeit, daß wir diese braune Socke jetzt stürzen’.“ Tatsächlich hat Aiwangers ein Jahr älterer Bruder zugegeben, das Flugblatt, in dem der Holocaust verballhornt wird, verfaßt zu haben. (mec/ho/fh)