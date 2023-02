AfD-Bundestagsabgeordnete Corinna Miazga mit 39 Jahren gestorben

Anzeige







BERLIN. Die AfD-Bundestagsabgeordnete Corinna Miazga ist mit 39 Jahren gestorben. Sie erlag am Samstag ihrer schweren Krebserkrankung, teile die Bundestagsfraktion ihrer Partei mit und bekundete den Angehörigen ihr Beileid. Man habe eine „engagierte Abgeordnete und treue Mitstreiterin der ersten Stunde“ verloren.

Wir trauern um unsere stellvertretende Vorsitzende Corinna Miazga. Sie ist gestern nach schwerer Krankheit viel zu früh verstorben. Ihrer Familie und ihren Angehörigen sprechen wir unser tiefempfundenes Beileid aus. pic.twitter.com/2JgK3WaoUq — AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag 🇩🇪 (@AfDimBundestag) February 26, 2023

Die gebürtige Oldenburgerin war 2013 in die AfD eingetreten. Von 2017 bis 2021 war sie Vorsitzende ihrer Partei in Bayern. Das Bundesland hatte sie in der Vergangenheit zu ihrer „Wahlheimat“ erklärt. Seit 2017 war sie zudem stellvertretende Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion. Ihre Brustkrebserkrankung hatte Miazga bereits vor einigen Jahren öffentlich gemacht.

Flagge weht nach Miazgas Tod auf Halbmast

Aus Anlass des Todes der stellvertretenden Vorsitzenden der @AfDimBundestag, Corinna Miazga, wehen die Fahnen auf dem Reichstag heute auf Halbmast. pic.twitter.com/52ELtyHELJ — Marcus Schmidt (@maschmi73) February 27, 2023

Die deutsche Flagge auf dem Reichstagsgebäude weht heute auf Halbmast. Damit drückt der Bundestag sein Mitgefühl anläßlich des Todes der Abgeordneten aus. (zit)