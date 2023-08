Chemnitz: Angreifer hacken Rechtsextremen Finger ab

Anzeige

CHEMNITZ. Unbekannte haben einem Mann in Chemnitz mit einer Machete drei Finger abgehakt. Bei dem Opfer soll es sich um einen polizeibekannten Rechtsextremen handeln, berichtete die Bild-Zeitung.

Der Angriff habe sich am Dienstag nachmittag in einem Park ereignet. Vier Maskierte attackierten demnach ihr 28jähriges Opfer und verletzten es schwer. Am Mittwoch morgen seien Polizisten noch auf der Suche nach den Fingern gewesen.

Linksextreme greifen Rechtsextreme an

Zu einem möglichen Motiv gibt es derzeit noch keine Angaben der Ermittler. Das Landeskriminalamt Sachsen hat den Fall übernommen.

Immer wieder kommt es zu Angriffen auf tatsächliche oder vermeintliche Rechtsextreme. So verübte die sogenannte Hammer-Bande um die linksextreme Lina E. mehrere schwere Gewaltdelikte gegen politische Gegner. Dafür wurden die Studentin und ihre Komplizen im Mai zu Haftstrafen verurteilt. (ag)