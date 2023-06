CDU, Linke, Grüne, SPD und FDP vereinen sich gegen AfD

Anzeige

SONNEBERG. In Thüringen haben die Spitzen der CDU, Linken, Grünen, SPD und FDP zur Wahl des CDU-Kandidaten Jürgen Köpper aufgerufen. Dieser muß am 25. Juni in einer Stichwahl um den Landratsposten im Kreis Sonneberg gegen den AfD-Landtagsabgeordneten Robert Sesselmann antreten.

Im ersten Wahlgang lag der Rechtsanwalt Sesselmann mit 46,7 Prozent vorn. Mit 35,7 Prozent folgte der bisherige Vize-Landrat von der CDU. „In Thüringen jedenfalls steht die Phalanx der demokratischen Parteien“, jubelt der Spiegel über das Fünfparteien-Bündnis gegen die AfD.

Ramelow verlangt von Wirtschaft Anti-AfD-Wahlaufruf

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke), der eine von der CDU tolerierte rot-rot-grüne Minderheitsregierung anführt, forderte die Sonneberger auf, abzustimmen. Im ersten Wahlgang hatte die Beteiligung bei 49,1 Prozent gelegen. Es könne sonst ein Kandidat „triumphieren, der Fremde nicht leiden kann und aus dem Euro raus möchte“.

Ramelow sieht aber auch die Wirtschaft in der Pflicht. Jetzt müßten sich „bitte die Unternehmen zu Wort melden, die Personal auf der ganzen Welt anwerben und im Euroraum ihren Export absichern“, forderte der Linken-Politiker. (fh)