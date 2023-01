CDU lehnt CDU-Antrag gegen Gender-Sprache ab

Anzeige







MAGDEBURG. Die CDU-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt hat angekündigt, einen Antrag der AfD gegen sogenannte „gendergerechte Sprache“ abzulehnen. Die AfD hatte einen Antrag der Thüringer Christdemokraten wortgleich übernommen und in Sachsen-Anhalt eingebracht. „Ich lasse mich hier nicht vorführen“, sagte CDU-Fraktionschef Guido Heuer am Mittwoch vor einer Sitzung des Parlaments in Magdeburg. Er kündigte an, seine Fraktion werde dem Antrag nicht zustimmen.

Im November war in Thüringen mit einer knappen Mehrheit entschieden worden, daß Landtag, Landesregierung und andere staatliche Stellen in ihrer Kommunikation auch künftig nicht gendern sollen. Die damalige Forderung kam im Freistaat von der dort oppositionellen CDU. AfD und „Bürger für Thüringen“ hatten für den Antrag der Christdemokraten gestimmt und dafür gesorgt, daß Thüringer Behörden künftig nicht gendern.

Wie in Thüringen wurde der aktuelle Antrag der AfD-Fraktion in Sachsen-Anhalt mit den Worten „Gendern? Nein danke“ überschrieben. Auch inhaltlich sind beide Dokumente exakt identisch. In Thüringen hat die rot-rot-grüne Regierungskoalition um Ministerpräsident Ramelow (Linkspartei) keine Mehrheit. In Sachsen-Anhalt regiert eine Koalition aus CDU, SPD und FDP. (st)