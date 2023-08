Café Habeck’s steht nach Umbenennung unter Druck

SCHWERIN. Mit dem Presseecho hatte Inhaberin Vanessa Wellbrock wohl nicht gerechnet, als sie ankündigte, ihr Café Habeck’s wegen der Namensgleichheit mit Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) umzubenennen. Doch nun sieht sie sich mit einer Kampagne im Internet konfrontiert, die ihren Ruf schädigen soll.

In einer Stellungnahme auf dem Messenger-Dienst X (vormals Twitter) berichtete die Gastronomin von einer systematischen Kampagne auf Internet-Portalen. „Wir bekommen schlechte Bewertungen“, teilweise werden diese schon direkt gelöscht, „weil da irgendwelche Kommentare drin sind“.

Ihr habt doch sicher vom Café Habeck auf Rügen gehört, welches sich aus Protest umbenannt hat?!

Hört euch mal an, was so eine Entscheidung nach sich zieht. Ist das noch Demokratie? #CafeHabeck pic.twitter.com/qc9DbPE43u

— Heiko Störtebeker (@Daddelduu) August 22, 2023