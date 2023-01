Bremen und Nordrhein-Westfalen beenden Corona-Maßnahmen

Anzeige







BREMEN/DÜSSELDORF. Die Bremische Bürgerschaft beschlossen, alle Corona-Vorschriften aufzuheben. Ab dem 1. Februar entfällt die häusliche Isolationspflicht für Infizierte, am 2. Februar endet die Maskenpflicht im Nahverkehr.

Auch Nordrhein-Westfalen hat am Mittwoch die Isolationspflicht für Infizierte abgeschafft, die Änderung gilt ab dem 1. Februar. Auch im Nahverkehr des bevölkerungsreichsten Bundeslandes wird das Tragen einer Maske ab dem 1. Februar wieder freiwillig.

Eigenverantwortung statt Corona-Vorschriften

Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) sagte dazu, das Infektionsgeschehen habe sich „glücklicherweise abgeschwächt“. Die Maßnahmen gelten künftig nur für „einige wenige Maßnahmen, die überwiegend aus Bundesrecht resultieren und dem Schutz besonders vulnerabler Einrichtungen dienen“.

Dennoch appellierte er an die Bevölkerung: „Es kommt nun noch stärker auf die Eigenverantwortung eines jeden Einzelnen an. Wer krank ist, bleibt zu Hause.“ Das sei jetzt besonders wichtig, und er bat alle Arbeitgeber, das auch so in ihren Betrieben zum Schutz der Belegschaft zu kommunizieren. (st)