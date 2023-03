Berlin: SPD beendet Bündnis mit Grünen und Linken

Anzeige







BERLIN. In Berlin ist die politische Sensation perfekt: Trotz ausreichender parlamentarischer Mehrheit hat sich der SPD-Vorstand mit großer Mehrheit dafür ausgesprochen, die bisherige Koalition mit Grünen und Linken zu beenden. Rot-Grün-Rot sei derzeit „kein gemeinsames, dauerhaftes und belastbares Projekt“ mehr. Neuer Regierender Bürgermeister soll CDU-Landeschef Kai Wegner werden.

Damit endet die Amtszeit von Franziska Giffey (SPD) nach nur etwas mehr als einem Jahr. Die wegen einer Plagiatsaffäre zurückgetretene ehemalige Bundesfamilienministerin war erst am 21. Dezember 2021 zur Regierungschefin gewählt worden. Doch da der Urnengang zum Abgeordnetenhaus wegen schwerer Pannen wiederholt werden mußte, war es am 12. Februar zu einer Wiederholungwahl gekommen, bei der alle bisherigen Senatsparteien Stimmenverluste hinnehmen mußten.

SPD-Berlin stimmt für Koalition mit CDU

Der Berliner SPD-Landesvorstand diskutierte heute Abend rund vier Stunden heftig über den künftigen Kurs. Die Jusos und die Parteilinke hatten zuvor massiven Widerstand gegen eine Koalition mit der CDU angekündigt. Die Sozialdemokraten hatten in den vergangenen zwei Wochen sowohl mit der Union als auch mit Linken und Grünen sondiert.

Die Gespräche mit den bisherigen Bündnispartnern erklärte das höchste Parteigremium nun für gescheitert. Auf Empfehlung der Vorsitzenden Franziska Giffey und Raed Saleh sprach sich der Vorstand mit 25 zu 12 Stimmen für Koalitionsverhandlungen mit der CDU aus.

Die SPD verliert damit das Amt des Regierenden Bürgermeisters, das sie bei einer Fortsetzung von Rot-Grün-Rot behalten hätte. Die CDU hatte mit 28,2 Prozent der Stimmen die Sozialdemokraten um rund zehn Punkte distanziert.

Scharfe Kritik an Grünen

Der Bericht der Sondierungskommission enthält scharfe Kritik an den Grünen. Unter der Überschrift „Stark überwiegende Eigeninteressen der Grünen“ wird laut Welt moniert, die Partei habe in nahezu allen politischen Teilbereichen „erhebliche Zweifel an der Ernsthaftigkeit ihrer Verabredungsfähigkeit aufkommen lassen“. Der Bericht empfiehlt zudem einen Mitgliederentscheid über den Koalitionsvertrag. Hier könnte die Große Koalition also noch scheitern.

Der CDU-Landesvorstand will erst morgen über den Eintritt in Koalitionsgespräche entscheiden. Die Zustimmung gilt jedoch als sicher. (fh)