Silvester-Krawalle: Vornamen bleiben geheim – AfD klagt

Anzeige







BERLIN. Der rot-grün-rote Senat hat seine Behauptung bekräftigt, zwei Drittel der in der Silvesternacht festgenommenen Tatverdächtigen seien Deutsche. Die Vornamen, die Aufschluß über einen möglichen Migrationshintergrund geben könnten, will die Landesregierung nicht bekannt geben. Die AfD-Fraktion hatte in einer parlamentarischen Anfrage auch nach dieser Information verlangt.

In der Antwort der Berliner Landesregierung, die der JUNGEN FREIHEIT exklusiv vorliegt, heißt es, erstattet worden seien „71 Strafanzeigen nach Angriffen auf Einsatzkräfte der Polizei Berlin und der Berliner Feuerwehr“. In 42 Fällen, so der Senat, werde gegen mindestens eine tatverdächtige Person ermittelt. Alle sind auf freiem Fuß, Haftbefehl sei in keinem einzigen Fall erlassen worden.

AfD will auf Herausgabe der Vornamen klagen

Demnach seien unter den Festgenommenen 28 Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft und 14 Ausländer. Die weitergehende Frage der AfD nach den Vornamen dieser Personen lehnt der Senat ab: „Vornamen von Tatverdächtigen können aufgrund von datenschutzrechtlichen Gründen, insbesondere der Persönlichkeitsrechte der Betroffenen, nicht übermittelt werden.“

Der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Ronald Gläser, der die Anfrage stellte, gibt sich damit nicht zufrieden. Der JUNGEN FREIHEIT sagte er: „Was sollen das für Datenschutzgründe sein? Vornamen sind keine vollständigen Namen. Niemand kann auf eine bestimmte Person schließen.“ Er kündigte an, auf die Herausgabe der Information zu klagen. Der Senat wisse, daß seine Fraktion mit der Klage Recht bekommen werde. „Er will nur Zeit schinden vor der Wahl“, mutmaßt Gläser. Am 13. Februar findet die Wiederholungswahl zum Abgeordnetenhaus statt.

Silvester: 64 verletzte Polizisten und Feuerwehrleute

Gläser hat die Anfrage bereits am 3. Januar gestellt. Zwei Tage später kündigte die CDU öffentlichkeitswirksam an, im Innenausschuß des Berliner Abgeordnetenhauses nach den Vornamen fragen zu wollen. Bereits dort antwortete der Senat nicht. Er zog sich damals erwartungsgemäß auf formale Kriterien zurück. Die CDU hat die Angelegenheit seitdem nicht weiter verfolgt. Das Thema war aus den Medien verschwunden.

Laut der der Antwort des Senats auf die Anfrage der AfD, wurden in der Silvesternacht 49 Polizisten und 15 Feuerwehrleute verletzt. Insgesamt haben die Krawallmacher zudem 36 Fahrzeuge beschädigt; 26 der Polizei und zehn der Feuerwehr. (fh)