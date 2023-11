DGB-Funktionär gibt zu: Wir drangsalieren AfD-freundliche Wirte

Anzeige

DRESDEN/WAIBLINGEN. In den sozialen Netzwerken ist ein Mitschnitt vom Bundesparteitag der Linkspartei aufgetaucht, in dem ein Redner zur Gewalt gegen AfD-Mitglieder und Unterstützer aufrufen soll. Bei dem Mann handelt es sich um Reinhard Neudorfer, einen Kandidaten der Linken für das EU-Parlament sowie ein Vorstandsmitglied des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) im Kreis Rems-Murr in Baden-Württemberg.

In seiner Ansprache an die Delegierten und Gäste lobte er eine örtliche Antifa-Gruppe. Dabei erklärte der Rentner ihre Vorgehensweise, zum Beispiel, wenn ein Wirtshaus der AfD Veranstaltungsräume anbietet. Man sei „rechtzeitig“ da, und spreche „freundlich“ mit dem verantwortlichen Unternehmer, um ihn zu einer Ausladung zu überreden. Passiere es nicht, erfolge eine „nicht mehr so freundliche“ Ansprache. Würden diese Schritte scheitern, schlößen die örtlichen Linksextremisten eine weitere Eskalationsstufe nicht aus: „Da gibt es weitere Möglichkeiten, die ich hier nicht öffentlich darlegen möchte.“ Darauf folgte Applaus aus dem Saal.

Skandal-Rede beim Bundesparteitag der Linken: Parteifunktionär Reinhard Neudorfer aus #Waiblingen bekennt sich öffentlich zu Gewalt gegen AfD. Seine Rede zeigt auf, wie eng die Partei mit linksextremen Gewalttätern verzahnt ist. Das Publikum applaudiert. #linkebpt (1/9) pic.twitter.com/jenxyGS1k0 — Dokumentation Linksextremismus (@DokumentationL) November 23, 2023

Ein Mikroblog namens „Dokumentation Linksextremismus“ brachte die Anmerkungen von Neudorfer in einen Zusammenhang mit einem Vorfall in dessen Landkreis. In Schorndorf sei es zu einer Sachbeschädigung an der Gaststätte „Remstalstuben“ gekommen, in der AfD-Veranstaltungen organisiert worden waren, merkte das Profil auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) an. Dabei hätten die Linksextremisten die Scheiben eingeschlagen und Farbe auf der Fassade versprüht. Der entstandene Schaden betrage 10.000 Euro.

Und wie sieht das in der Praxis aus? Unweit von Neudorfers Wohnort gab es exakt dieses Szenario: Die Remstalstuben in #Schorndorf vermieteten an die AfD. Die Antifa schlug die Scheiben ein und versprühte Farbe auf der Fassade. Es entstand ein Sachschaden von 10.000€. (6/9) pic.twitter.com/3hyPER6yDR — Dokumentation Linksextremismus (@DokumentationL) November 23, 2023

Linksradikale Verbindungen des DGB-Funktionärs

Neudorfer selbst pflegt Kontakte ins linke Vorfeld in der Region und geht damit offen um. Bei einer Demonstration gegen eine AfD-Veranstaltung in Backnang vor vier Jahren hatte er die DGB vertreten. Dabei forderte er beispielsweise eine „Repolitisierung“ der Gewerkschaften: „Wir sind eine Kampforganisation und müssen es bleiben.“ Die Veranstaltung wurde vom Bündnis „Zusammen gegen Rechts – Rems-Murr“ organisiert. Nach eigenen Angaben setzt es auf „kreative, entschlossene Aktionen“, jedoch nicht auf Gewalt.

Die DGB ist ein Teil der Koalition, ebenso wie die örtlichen Kreisverbände der Deutschen Kommunistischen Partei sowie der „Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschisten“ (VVN-BdA). Der bayerische Verfassungsschutz wirft der zuletzt genannten Vereinigung vor, „mit offen linksextremistischen Kräften“ zusammenzuarbeiten und einen Antifaschismus zu vertreten, der letztlich auch die parlamentarische Demokratie als faschistisch bekämpfe. Nach neuestem Stand ist Neudorfer Mitglied der VVN-BdA in Rems-Murr. Die Vereinigung organisiert mit den Mitgliedern des Bündnisses „Zusammen gegen Rechts“ regelmäßig Veranstaltungen jenseits von Demonstrationen.

Neudorfer: „Wir sind, wofür wir kämpfen“