Ob Heizungsaustausch oder Solaranlage: Die Energiewende wird teuer. Wer will dafür zahlen? (Symbolbild) Foto: picture alliance / SVEN SIMON | Frank Hoermann / SVEN SIMON

Heizungsverbot, Atomausstieg und Co.

Sparen für die Energiewende? So denken die Bürger wirklich

Immer wieder heißt es, die Deutschen seien der Energiewende zuliebe bereit, tiefer in die eigene Tasche zu greifen. Eine INSA-Umfrage, die der JF exklusiv vorliegt, zeigt: Selbst in der Grünen-Hochburg Baden-Württemberg gibt es nur eine Gruppe, die mehr zahlen will.