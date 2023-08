Bartsch wirft das Handtuch als Vorsitzender der Linksfraktion

Anzeige

BERLIN. Der Fraktionsvorsitzende der Linkspartei im Bundestag, Dietmar Bartsch, hat angekündigt, sich nicht erneut um das Amt zu bewerben. „Ja, viele haben mich in den vergangenen Tagen und Wochen heftig gedrängt, in dieser für die Partei nicht leichten Situation, noch einmal zu kandidieren. Letztlich bin ich bei meiner Entscheidung geblieben“, betonte der 65jährige der Bild-Zeitung zufolge am Mittwoch in einem Schreiben an seine Parteikollegen.

Sein Entschluß sei bereits lange vor der Bundestagswahl 2021 gefallen. Sowohl seine Familie als auch seine engsten politischen Weggefährten seien in seine Pläne eingeweiht gewesen. Derzeit werde wieder von Vielen über das mögliche Ende der Linkspartei diskutiert. „Sie werden sich ein weiteres Mal irren, wenn die Werte, um die wir in der Gesellschaft kämpfen wie Menschlichkeit, Solidarität, Herzlichkeit und viel Lächeln wieder unser Handeln bestimmen und wir zugleich aus der Geschichte linker Parteien die notwendigen Schlußfolgerungen ziehen“, mahnte Bartsch.

Bartsch folgt mit seiner Entscheidung Mohamed Ali

Der Mecklenburger war seit 2015 Fraktionsvorsitzender der Linkspartei im Bundestag – zuerst mit Sahra Wagenknecht zusammen, dann mit Amira Mohamed Ali. Diese hatte Anfang des Monats ebenfalls angekündigt, nicht erneut zur Wahl des Fraktionsvorsitzes im September antreten zu wollen.

Als einer der ersten Politiker äußerte sich der hessische Landesvorsitzende der Linkspartei, Jakob Migenda, zum Verzicht von Bartsch auf eine erneute Kandidatur. „Dietmar Bartsch hat einen großen Anteil daran, daß es die Linke heute gibt, dafür bin ich dankbar“, würdigte er das Engagement des Politikers über Twitter.

Bartsch zeige, daß man würdevoll in die zweite Reihe treten könne und habe völlig recht damit, daß die Linkspartei schon viele schwere Situationen überstanden habe. (fw)