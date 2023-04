Precht: Baerbock taugt nicht mal zur Praktikantin im Auswärtigen Amt

Anzeige







BERLIN. Der Philosoph und Publizist Richard David Precht hat Annalena Baerbock (Grüne) für ihre vermeintlich mangelhafte Kompetenz als Außenministerin in die Mangel genommen. „Unter normalen Bedingungen hätte die im Auswärtigen Amt noch nicht einmal ein Praktikum gekriegt“, sagte er im gemeinsamen Podcast mit Moderator Markus Lanz.

Wie selbstentlarvend. Lieber „kleine Brötchen backen“, wie sich das für Frauen und „Klassensprecherinnen“ so gehört. pic.twitter.com/luRUEpYHeE — Ann-Katrin Müller (@akm0803) April 24, 2023

Deutschland dürfe nicht versuchen, China mit westlichen Werten zu „missionieren“. Schließlich versuche Peking das umgekehrt auch nicht. Auf die Frage hin, wie er ihren Besuch in dem mächtigen Land wahrgenommen hatte, antwortete Precht: „Dann habe ich das Gefühl … Also wenn ich ganz ehrlich sein darf, daß ich dann immer denke, was für ein Unfall, daß diese Frau Außenministerin geworden ist.“

Baerbock solle lieber kleine Brötchen backen

Baerbock trete wie eine Art Klassensprecherin mit einer moralischen Inbrunst auf und versuche, der Weltmacht und Kulturnation China zu erklären, wie sie zu leben hätte. Ihre „wertegeleitete Außenpolitik“ sei in Wirklichkeit eine „konfrontationsgeleitete Außenpolitik“. Die Grünen-Politikerin solle lieber versuchen, kleine Brötchen zu backen, riet ihr der Honorarprofessor, der in Lüneburg und Berlin lehrt.

Die Attacken von #Precht in Richtung #Baerbock zeigen auch: Er ist ein eitler Mann, der nach Aufmerksamkeit sucht und es scheinbar nicht erträgt, dass eine starke Frau mit klarem Profil deutsche Außenministerin ist. @AuswaertigesAmt @ABaerbock — Sawsan Chebli 💯 (@SawsanChebli) April 24, 2023

Mit seiner Kritik stieß Precht nicht bei jedem auf Gegenliebe. Die SPD-Politikerin Sawsan Chebli ging als Reaktion auf Attacke: „Er ist ein eitler Mann, der nach Aufmerksamkeit sucht und es scheinbar nicht erträgt, daß eine starke Frau mit klarem Profil deutsche Außenministerin ist“, schrieb sie auf Twitter.

Journalistin schimpft Precht „frauenfeindlichen Besserwisser“

Auch Baerbocks Parteikollegin Renate Künast wetterte gegen den 59jährigen. „Was kann Precht? Vor allem, wieso kann er beurteilen, wer Außenministerin kann? Ich vergaß, daß er – ganz bescheiden – alles weiß und kann“, schrieb sie ironisch.

Was kann #Precht? Vor allem, wieso kann er beurteilen wer #Aussenministerin kann? Ich vergaß, dass er – ganz bescheiden – alles weiß + kann. Das ist männliche Überheblichkeit und Arroganz. Vielleicht fragt #Lanz mal, wer Precht zum Praktikum nähme, trotz Teamunverträglichkeit? https://t.co/e8UYjugQUd — Renate Künast (@RenateKuenast) April 24, 2023

Die Journalistin Düzen Tekkal bezeichnete den Publizisten als „frauenfeindlichen Besserwisser“. Jemand wie er hätte ihrer Ansicht nach unter normalen Bedingungen nicht einmal ein Praktikum in der Redaktion eines Philosophie-Magazins bekommen, ätzte sie in Anlehnung an Prechts Kritik an Baerbock. (zit)