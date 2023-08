Probleme beim Baerbock-Flug: 80 Tonnen Kerosin abgelassen

Anzeige

BERLIN/ABU DHABI/SYDNEY. Auf dem Weg nach Australien ist das Regierungsflugzeug mit Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) an Bord in Schwierigkeiten geraten. Der Pilot mußte den Flug abbrechen und außerplanmäßig nach Abu Dhabi zurückkehren. Dort hatte er die Maschine zuvor auftanken lassen.

Kurz nach dem Start von der planmäßigen Zwischenlandung am Montag um 5.33 Uhr Ortszeit (3.33 Uhr deutscher Zeit) bemerkte der Kapitän ein Problem mit den Landeklappen. Diese blockierten beim Versuch, sie wieder einzufahren, wie er über die Bordlautsprecher bekanntgab. Dann ließ er 80 Tonnen Kerosin ab und kehrte nur drei Minuten später auf den Flughafen in den Vereinigten Arabischen Emiraten zurück.

Baerbock wollte auch zum WM-Halbfinale

Baerbock wollte auf ihrer 16.000-Kilometer langen, einwöchigen Reise nach Australien, Neuseeland und Fidschi auch das Halbfinalspiel der Frauen-Fußball-WM zwischen Australien und England im Stadion in Sydney verfolgen. Dieses findet am Mittwoch um 12 Uhr deutscher Zeit statt. Vor der Partie, so hatte sie geplant, wollte sie den Preis der Fußball-Botschafterin des Jahres verleihen. Ob sie die Termine noch wahrnehmen kann, ist unklar.

Anders als im Wahlkampf angekündigt, flog die Politikerin nicht mit einer Linien- sondern mit der Regierungsmaschine. Von dem Zwischenfall berichtete ein mitreisender Journalist der Deutschen Presse-Agentur. Er bezog sich bei den Details auf einen Sprecher des Auswärtigen Amtes. In Abu Dhabi soll nun geklärt werden, ob, wann und wie die Reise fortgesetzt werden kann.

Fliegt Baerbock nun per Linie weiter?

Zunächst prüfen Techniker nun vor Ort, ob sie für die Behebung des Schadens Ersatzteile benötigen. Als möglich gilt, daß Baerbock mit einem kleinen Teil ihrer Delegation per Linie weiterfliegt – solche Flüge starten jedoch erst wieder am Montagabend nach Australien.

Der Airbus war für die Langstrecke mit 110 Tonnen Kerosin betankt. Davon mußten 80 abgelassen werden. Das Flugzeug war mit einem maximalen Startgewicht von 271 Tonnen gestartet. Für die Landung mußte es auf ein Gewicht von unter 190 Tonnen reduziert werden.

Erst Mitte Mai war Baerbock wegen eines Reifenschadens an ihrem Regierungsairbus in Doha im Wüsten-Emirat Katar gestrandet und mußte ihre Reise in die Golfregion unfreiwillig verlängern. (fh)